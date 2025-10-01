وزير المالية يبحث تعزيز التعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، اجتماعاً مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، صوفي كيمخدزه، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع التركيز على حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في ليبيا.

وأكد الوزير المبروك دعم الوزارة الكامل للبرنامج واستعدادها للتنسيق مع المانحين الدوليين لتعويض النقص في التمويلات.

من جانبها، أعربت الممثل المقيم عن تقديرها لتفهم الوزارة لمتطلبات التعاون، وأعربت عن أملها في تسهيل تنفيذ المشاريع عبر الموارد المحلية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تحضير مذكرة تعاون مشتركة تهدف إلى توثيق وتوسيع الشراكة بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.