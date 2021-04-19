وزير المالية يبحث مع ديوان المحاسبة إجراءات منظومة التتبع والمرتبات الموقوفة

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 19 أبريل 2021 - 21:53 | آخر تحديث: 19 أبريل 2021 - 21:55 نُشر: الإثنين، 19 أبريل 2021 - 21:53
ليبيا
ديوان المحاسبة
الإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله، بحضور مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر الديوان في طرابلس، الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، إلى جانب مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.

وخلُصَ الاجتماع إلى الاتفاق حول إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون.

آخر تحديث: 19 أبريل 2021 - 21:55
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