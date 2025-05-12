وزير المالية يلتقي وفداً من «البنك الإسلامي للتنمية» لتعزيز التعاون المشترك

في إطار تعزيز التعاون بين دولة ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك عبد الله، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة أحمد آج أبوبكرين، المدير العام للمركز الإقليمي للبنك، والذي يزور ليبيا رسميًا في الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك في ليبيا، أبرزها برنامج التمكين الاقتصادي للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ومبادرة تطوير سبل العيش بنهج التمكين الاقتصادي، ودعم استراتيجية الأمن الغذائي، إلى جانب برامج لبناء القدرات في مجال الصيرفة الإسلامية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير على أهمية هذه الشراكة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإعداد برنامج التعاون القطري للفترة 2025-2028، وأصدر توجيهاته للإعداد لتنظيم “اليوم التعريفي بأنشطة البنك في ليبيا”، المقرر عقده منتصف يوليو المقبل، والذي يهدف إلى تعريف مؤسسات القطاعين العام والخاص في ليبيا بكافة مؤسسات مجموعة البنك، بما يعزز وتيرة التعاون المشترك.