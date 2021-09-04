وزير المالية يُؤكد على دور ومساهمة ليبيا في البنك الإسلامي للتنمية

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بصفته محافظ دولة ليبيا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظين البنك، في جلسته 46 المنعقدة بدولة أوزباكستان في العاصمة طشقند خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وألقى الوزير كلمة باسم حكومة الوحدة الوطنية، تطرق فيها لأهمية دور البنك في دعم مشروعات التنمية بالدول الأعضاء، ومساهمته في دعم برامج مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن المبروك تأكيده، على دور ومساهمة دولة ليبيا في البنك بصفتها ثاني أكبر مساهم، مشيراً إلى أن دولة ليبيا تتطلع لدور أكبر للبنك للمساهمة في تمويل واستثمار بمشروعات حيوية وتنموية، وتقديم الدعم الفني وإعادة الإعمار لدولة ليبيا.

يُشار إلى أن ليبيا تعتبر ثاني أكبر مساهم في البنك، والذي يضم 57 بلدا عضوا، جميعهم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومقره مدينة جدة في السعودية.

والبنك الإسلامي للتنمية، هو مؤسسة مالية دوليـة لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة، في شهر ذي القعدة 1393هـ ديسمبر 1973م.

ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.