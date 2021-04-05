وزير المالية يُناقش مع نظيره الماطي قضايا التعاون الثنائي

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، مع وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا كلايد كارونا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء المالطي إلى ليبيا على رأس وفد وزاري من بينهم وزير المالية والعمل وعدد من الوزراء.

وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الشؤون المالية وتبادل المعلومات والتعاون في المجال الجمركي وفي مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم التطرق إلى تحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية الليبية.