وزير المواصلات: التحقيق يركز على كشف الأسباب الحقيقية لحادث الطائرة المنكوبة

أعلن وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة مشتركة بالتنسيق مع السلطات التركية لمتابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث الطائرة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضح الشهوبي أن السلطات البريطانية وافقت على تحليل الصندوق الأسود للطائرة بالتنسيق بين المواصلات الليبية والسلطات التركية لضمان الحياد الفني، بعد اعتذار ألمانيا عن المشاركة في العملية.

وأشار الشهوبي إلى استقبال السفير البريطاني لدى ليبيا للتنسيق المباشر بشأن الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتحليل الصندوقين الأسودين، مؤكداً التزام ليبيا بضمان تحقيق شفاف ومستقل.

وشدد الشهوبي على التزام الحكومة بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق فور استكمالها واعتمادها رسميًا، مؤكّدًا على عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

يأتي هذا التطور في إطار التحقيق الدولي بحادث الطائرة الذي أثار اهتماماً واسعاً بعد تعرض التحقيقات لصعوبات فنية وسياسية نتيجة اعتذار بعض الدول عن المشاركة، ما دفع ليبيا لتوسيع التنسيق مع شركاء دوليين لضمان شفافية النتائج واستعادة الثقة في الإجراءات.