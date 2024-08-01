وزير المواصلات في «حكومة حماد» يجتمع مع رئيس منفذ إمساعد

اجتمع وزير المواصلات والنقل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبدالحكيم الغزيوي مع رئيس منفذ مساعد، محمد منصور، ومدير إدارة المتابعة، شعيب الكيلاني، لمناقشة الأمور المتعلقة بمنفذ مساعد.

وأكد الوزير على توصيات رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بمنع جباية الإيرادات في المنفذ بدون إيصالات مالية تخص الخزانة العامة، مع ضرورة استخدام إيصال مالي م.ح.5.

وأشار الوزير إلى أن رئيس مكتب منفذ مساعد مسؤول عن إتمام الإجراءات وتسهيل عملية العبور بالإجراءات القانونية، ومنع الظواهر غير القانونية داخل المنفذ.

كما شدد على ضرورة متابعة سيارات النقل ذات الحمولة الزائدة من السيارات الليبية والمصرية، وأهمية مرورها على الميزان وتنزيل الحمولة الزائدة من سيارات النقل بشكل منظم.