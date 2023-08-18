وزير المواصلات: ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة بعد تطويره

قال وزير المواصلات محمد الشهوبي، إنّ ميناء الخمس سيشهد مشروعات متعددة عقب اكتمال أعمال تطويره.

ولفت الشهوبي إلى الاتفاق مع وزارة الصيد والثروة البحرية لتطوير مرفأ الصيد البحري في المدينة، ضمن استراتيجية كاملة لتطوير واستكمال ميناء الخمس باعتباره قلعة بحرية حيوية.

وأعلن الشهوبي اعتزام حكومة الوحدة الوطنية تطوير ميناء الخمس عبر برامج ومشروعات متعددة، سواء بتفعيل العقود القائمة بالميناء أو بإبرام عقود جديدة لتيسير حركة الملاحة البحرية به.

وتابع الشهوبي أن وفد حكومة الوحدة الوطنية الذي زار المدينة الأمس، ناقش مع المجلس البلدي الخمس، نقاطًا أساسية متمثلة في تنمية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

الجدير بالذكر أنّ حكومة الوحدة الوطنية نفت عبر المتحدث باسمها محمد حمودة تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية،