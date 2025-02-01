وزير المواصلات ونظيره القطري يوقعان على تحديث «اتفاقية الخدمات الجوية» بين البلدين

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي، وقع وزير المواصلات بحكوكة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، ووزير المواصلات القطري، محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، على تحديث اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين في أبريل 2004.



ويأتي تحديث الاتفاقية “بهدف تعديل بنودها لتصبح أكثر مرونة ومواءمة مع المستجدات الحديثة في قطاع الطيران المدني، مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة النقل الجوي”.

كما بحث الجانبان “سبل تطوير العلاقات في مجالات النقل والمواصلات، وأوجه التعاون في الطيران المدني، وناقشا الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الهيئات المختصة في البلدين”.

هذا “وشهد مراسم التوقيع رئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، ونظيره القطري محمد الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري”.

وزير المواصلات ونظيره الليبي يوقعان على تحديث اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين 🇶🇦🇱🇾✍️✈️#وزارة_المواصلات #قطر — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) January 30, 2025