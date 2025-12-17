وزير المواصلات يبحث مع الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات تعزيز التعاون

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بمكتبه صباح الأربعاء 17 ديسمبر 2025، الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات – أفريقيا، علي التونسي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس ومصلحة المطارات.

وقدّم الوزير عرضًا مفصلًا للمشاريع الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية للطيران المدني في ليبيا، بالإضافة إلى خطط التنمية والتطوير المستهدفة.

وشدّد على أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين المجلس ومصلحة المطارات لتحقيق أقصى استفادة من خبرات وتجارب المجلس في مجالات التأهيل والتطوير.

من جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني للرفع من كفاءة وقدرة العاملين بالمطارات الليبية، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة دوليًا.

وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون بين المجلس الدولي للمطارات ومصلحة المطارات الليبية، بما يعزز الشراكة في مجال تطوير قطاع الطيران المدني.