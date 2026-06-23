وزير المواصلات يبحث مع الاتحاد الأوروبي رفع «الحظر الجوي» عن ليبيا

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، مستجدات ملف رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران الليبي، إلى جانب سبل تسريع البت في الإجراءات والمسائل العالقة بين مصلحة الطيران المدني ومكتب سلامة الطيران بمفوضية الاتحاد الأوروبي.



وأكد السفير الأوروبي تقديره للخطوات التي اتخذتها ليبيا في هذا الملف، معرباً عن تفهمه لأهمية حسمه في أقرب الآجال، إضافة إلى استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لاستكمال متطلبات المفوضية الأوروبية.

واستعرض وزير المواصلات برنامج تطوير قطاع الطيران المدني وما تحقق من تحديث للبنية التشغيلية وعودة الحركة الجوية إلى المجال الجوي والمطارات الليبية، مشيراً إلى التقارير الدولية التي أكدت التزام ليبيا بالمعايير والقواعد المعتمدة دولياً في مجال الطيران المدني.

كما اطلع السفير الأوروبي على منظومة التحول الرقمي في إدارة شؤون الطيران المدني، حيث جدد التزامه ببذل الجهود اللازمة لتسهيل التواصل مع المفوضية الأوروبية والإسراع في استكمال إجراءات النظر في الملف الليبي.