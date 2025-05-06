وزير المواصلات يبحث مع السفير التركي التعاون بمجال «النقل الجوي»

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع السفير التركي في ليبيا، جوفين بيجيتش، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال النقل الجوي، وزيادة عدد الرحلات بين المطارات الليبية والتركية.

كما بحث الاجتماع التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية– التركية، وتنسيق الجهود لدفع العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية في ليبيا.

هذا وتتمتع ليبيا وتركيا بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى الحقبة العثمانية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري والاتفاق البحري بين البلدين في عام 2019.

وتركيا كانت من أوائل الدول التي دعمت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، وقد لعبت دورًا بارزًا في تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات عدة، أبرزها البنية التحتية، الطاقة، والنقل، كما تسعى الشركات التركية للعودة إلى السوق الليبية لاستئناف المشاريع المتوقفة بسبب النزاع، وتشارك أنقرة بفعالية في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

والتعاون في مجال النقل الجوي يعد أحد الملفات المهمة بين الجانبين، حيث يشهد هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا لتسهيل حركة الأفراد والتبادل التجاري، وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية.