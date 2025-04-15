وزير المواصلات يبحث مع سفير مالطا رفع الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا، تشارلز صاليبا.

وجرى خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المالطية في مجال النقل، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق المشترك لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي في الأجواء الأوروبية، بما يسهم في إعادة دمج ليبيا ضمن المجال الجوي الأوروبي”.

كما تناول اللقاء “سبل تطوير حركة النقل الجوي بين البلدين، من خلال العمل على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات الليبية والمالطية، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين، بما يعزز التواصل والتبادل بين الجانبين”.

من جهته، أكد الوزير على “أهمية التعاون مع الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم جمهورية مالطا، لما تمثله من بوابة محورية لليبيا نحو أوروبا”.

من جانبه، أعرب السفير المالطي “عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال النقل والطيران”.