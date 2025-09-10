وزير المواصلات يبحث مع عمداء بلديات تسريع مشروعات الطرق

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعًا موسعًا مع عمداء بلديات الجبل الغربي، خُصص لبحث سير العمل في المشروعات التنموية بالمنطقة ومتابعة نسب الإنجاز في مشاريع البنية التحتية.

وشهد الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشاريع الطرق الاستراتيجية، ومناقشة آليات تفعيل العقود المتوقفة الخاصة بإنشاء وصيانة الطرق الحيوية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل التنقل بين البلديات.

كما تم التطرق إلى أزمة نقص المياه في بعض المناطق، إلى جانب الأوضاع الصحية واحتياجات المرافق الخدمية، وسبل تعزيز الدعم الحكومي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير الشهوبي على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.