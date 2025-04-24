وزير المواصلات يبحث مع وفد أردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، الأربعاء، اجتماعًا مع وفد من رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمعرض طرابلس الدولي.

وتم خلال اللقاء “بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية”.

كما ناقش الجانبان “عددًا من الملفات المتعلقة بتسوية بعض المسائل العالقة، في إطار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع مجالات التبادل التجاري”.