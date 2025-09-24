وزير المواصلات يترأس اجتماعاً تنسيقياً لوفود الدول العربية

ترأس وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، بصفته رئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، الاجتماع التنسيقي لوفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع الثاني والأربعين للمنظمة الدولية للطيران المدني.

وجاء هذا الاجتماع في إطار توحيد الجهود العربية والتنسيق لدعم الدول العربية المرشحة لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني.

كما تم التأكيد على أهمية دعم ورقات العمل المقدمة من الدول العربية، بالإضافة إلى العمل على رفع الحظر الجوي المفروض على أجواء دولة ليبيا من خلال المنظمة الدولية للطيران المدني.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حاسم لتعزيز التعاون العربي في قطاع الطيران المدني ورفع التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال.