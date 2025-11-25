وزير المواصلات يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشاريع «عودة الحياة» في ترهونة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد سالم الشهوبي، صباح الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمدينة ترهونة لمتابعة مشاريع خطة “عودة الحياة” في البلدية.

وجاءت زيارة الوزير ضمن وفد حكومي رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري الأجهزة التنفيذية، وتركز الاجتماع على تقييم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية لتحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.

وتخلل الاجتماع توقيع مدير عام الجهاز على 9 مشروعات طرق جديدة داخل نطاق بلدية ترهونة، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية ودعم حركة المواصلات وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الحكومة الوطنية لإعادة الحياة إلى المدن الليبية التي عانت من آثار النزاع، حيث تشمل خطة “عودة الحياة” مشاريع تطوير البنية التحتية، الطرق، الكهرباء والمياه، بهدف تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة.

وترهونة، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، شهدت خلال السنوات الماضية أضراراً كبيرة في البنية التحتية نتيجة النزاع، وقد أطلقت حكومة الوحدة الوطنية عدة مبادرات لتعزيز إعادة الإعمار، منها مشاريع الطرق، الكهرباء والمرافق العامة، ضمن جهود شاملة لإعادة الاستقرار والخدمات الأساسية للمدينة.