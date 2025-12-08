وزير المواصلات يترأس اجتماع اللجنة الليبية التركية لمتابعة المشاريع المتوقفة

عقدت اللجنة الليبية–التركية اجتماعها اليوم الاثنين، الموافق 8 ديسمبر 2025، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم الشهوبي، في ديوان مجلس الوزراء، لمتابعة ومناقشة سبل تفعيل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع التنموية المتوقفة.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المشاريع المتعثرة، ووضع آليات المعالجة القانونية والمالية اللازمة لتسوية هذه الملفات بما يضمن مصالح طرفي التعاقد ويحفظ حقوق الدولة الليبية، مع التأكيد على توحيد الإجراءات وضبط الالتزامات القائمة وفق الأطر المعتمدة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز التعاون مع تركيا في المشاريع التنموية المختلفة، واستكمال المشروعات المتوقفة بسبب التحديات الإدارية والمالية خلال السنوات الماضية.

ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استمرارية المشاريع الحيوية في البنية التحتية والمواصلات، وتوفير بيئة قانونية ومالية واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المشتركة.