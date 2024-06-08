وزير المواصلات يتفقد مشروعات الطرق والإمداد المائي بالزاوية

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، عددا من المشاريع الصحية والإمداد المائي والطرق ببلدية الزاوية.

وأجرى الشهوبي، زيارة إلى مشروع إنشاء مستشفى الزاوية بسعة 360 سريرا، ومشروع إعادة إنشاء جسر الــ27 عند تقاطع الطريق الدائري الغربي مع الطريق الساحلي، الذي بلغ مراحله النهائية، وكذلك مشروع صيانة الطريق الساحلي للقاطع الممتد بين الجسر 17 إلى جسر بير الغنم بالزاوية.

واطلع الشهوبي على متطلبات البلدية واحتياجاتها، في اجتماع موسّع مع أعيان وحكماء البلدية لوضع الحلول لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة.

شارك في الجولة، مديرو أجهزة تنمية و تطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور.