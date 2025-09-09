وزير المواصلات يرأس اجتماع «الجمعية العمومية للشركة الوطنية للنقل البحري»

عُقدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري بمقر الشركة، برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية للشركة.

وناقشت الجمعية نشاط الشركة خلال عام 2024 والنصف الأول من 2025، إلى جانب المركز المالي والحسابات الختامية لعام 2024 وتقرير هيئة المراقبة. كما تم استعراض الوضع التشغيلي للشركة والخطط المستقبلية لتطوير نشاطها البحري.

وشملت المناقشات إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مدير تنفيذي جديد بهدف تعزيز الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.