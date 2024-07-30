وزير المواصلات يستقبل السفير الإيطالي

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه السفير الإيطالي لدي ليبيا جيانلوكا ألبيرني والوفد المرافق له.

وأثنى وزير المواصلات على تطور العلاقات الليبية الإيطالية، كما خصص جانبا كبيرا من هذا الاجتماع لمتابعة مشروع صالة مطار طرابلس العالمي والعقبات أمام استكماله رغم توفير التمويل المالي اللازم.

وأكد الوزير للشركة الإيطالية المنفذة للمشروع ضرورة التقيد بموعد محدد لتسليمه وفق العقد المبرم معها نظرا لأهمية هذا المشروع الذي سيخدم سفر المواطنين وتنقلهم، وكذلك سيدعم حركة النقل الجوي بين ليبيا والدول الأخرى، وأنه لا يوجد أي مبرر لعملية التأخير .

وتطرق الاجتماع لمشروع الطريق البديل امساعد– راس إجدير و المراحل التفاوضية بشأنه والعمل على المتابعة الدقيقة لاستكمال متطلبات التنفيذ.