وزير المواصلات يطلق حزمة مشاريع جديدة داخل بلدية صرمان

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا موسعًا مع المجلس البلدي صرمان، بحضور عدد من مسؤولي الجهات العامة، بينهم وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، ومديرو الأجهزة التنفيذية للمشروعات والمراكز الإدارية والإسكان، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى.



وتم خلال الاجتماع استعراض واقع المشروعات التنموية والخدمية داخل بلدية صرمان، بما يشمل المشروعات الجارية والمتوقفة، إلى جانب مناقشة احتياجات المجلس البلدي المنتخب حديثًا، خصوصًا ما يتعلق بأولويات السكان وتحسين الخدمات المحلية.

وركّزت المناقشات على آليات استكمال المشروعات الحيوية المتعثرة، ومعالجة التحديات التي تواجه الأعمال الجارية، مع الاتفاق على إطلاق عدد من المشروعات الجديدة في قطاعات: المباني الإدارية، الصحة، التعليم، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والجسور، السلامة المرورية.

وأكد الوزير الشهوبي أهمية المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين المجلس البلدي والجهات التنفيذية لضمان تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة لخدمة أهالي صرمان.