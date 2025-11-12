وزير المواصلات يعقد اجتماعاً في «بني وليد» لمتابعة المشاريع الخدمية

بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمدينة بني وليد، ضم عمداء بلديات بني وليد والمردوم وتنيناي، وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب عدد من مشايخ وأعيان المنطقة.

وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ومدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إضافة إلى رؤساء ومديري الشركات والأجهزة الخدمية والصحية، ورئيس جامعة بني وليد، ومدير مستشفى بني وليد العام، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الإدارية بالبلديات.

وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه البلديات الثلاث في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والمرافق العامة، واستعرض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها والمتوقفة، وسبل تفعيلها واستكمالها بما يحقق النفع المباشر للمواطنين.

كما تم استعراض المشروعات التي تم استكمال تنفيذها ضمن خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق.

وأكد الشهوبي حرص الحكومة على متابعة سير العمل في المشاريع التنموية وتسريع وتيرة إنجازها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل البلديات للارتقاء بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي في مناطقهم.