وزير المواصلات يعقد اجتماعاً في زليتن لمتابعة المشروعات بالمدينة

تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الجامعة الأسمرية في مدينة زليتن، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين والجهات التنفيذية.

كما حضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة، محمد الغوج، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن، ورئيس الجامعة الأسمرية، إلى جانب رؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية والشركات العامة، ومديري الإدارات والمراكز الخدمية بالبلدية، بالإضافة إلى عدد من أعيان ومشايخ المنطقة.

وناقش الاجتماع المشكلات الرئيسية التي تعاني منها المدينة وضواحيها، أبرزها ارتفاع منسوب المياه السطحية في بعض المناطق، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الأساسية الجاري تنفيذها والمتوقفة.

وتم كذلك متابعة ما تم إنجازه ضمن خطة “عودة الحياة” التي تتبناها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تشمل مجالات التعليم، الصحة، الطرق، الصرف الصحي، المياه، والمرافق العامة.

وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة في المدينة.