وزير المواصلات يعقد اجتماعاً موسعاً في نالوت لمناقشة تحديات البلديات

تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا في مدينة نالوت.

وضم الاجتماع عمداء بلديات نالوت، وكاباو، الحوامد، وازن، الحرابة، سيناون، درج، وادي آوال، باطن الجبل، وغدامس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي نالوت، ورئيس جامعة نالوت، ومدير مستشفى نالوت العام، وعدد من مشايخ وأعيان المنطقة.

وركز الاجتماع على معالجة التحديات التي تواجه البلديات العشر في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق.

كما تم استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها أو المتوقفة، مع بحث آليات استكمال تنفيذها بما يخدم المواطنين بشكل مباشر.

وشهد الاجتماع مداخلة هاتفية من رئيس الوزراء الذي أكد على ضرورة التركيز على المشروعات الحيوية، وخاصة في مجالات المياه والكهرباء والصحة، مشيرًا إلى أهمية متابعة احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل واتخاذ إجراءات عملية لتفعيل المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم البلديات في تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في مجالات الصحة، الحكم المحلي، الكهرباء، والمياه، إضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية أخرى.