«الشهوبي» يبحث مع عمداء بلديات تسريع تنفيذ المشروعات التنموية

تابع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، خلال اجتماع موسع مع عمداء بلديات النواحي الأربع (قصر بن غشير، إسبيعة، السائح، سوق الخميس، امسيحل، والعواتة) سير تنفيذ المشروعات التنموية ضمن خطة “عودة الحياة”.

واستعرض الشهوبي خلال الاجتماع أولويات البلديات في مجالات البنية التحتية والمرافق الخدمية، وبحث آليات تسريع تنفيذ المشاريع المعتمدة، بالإضافة إلى تذليل العقبات الإدارية والفنية التي تواجه الجهات المنفذة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، إلى جانب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الرامية إلى دفع عجلة التنمية المحلية وترسيخ مبدأ العدالة في توزيع المشاريع، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.