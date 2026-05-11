وزير النفط: استعادة «رأس لانوف» خطوة استراتيجية لقطاع الطاقة

رحّب وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق بتوقيع الاتفاق النهائي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا، والذي يقضي بإنهاء الشراكة الأجنبية في شركة ليركو.

وأكد وزير النفط والغاز المكلف خليفة رجب عبد الصادق أن هذا التطور يمثل خطوة استراتيجية بارزة نحو استعادة وتشغيل أحد أهم الأصول النفطية والبتروكيميائية في ليبيا.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من مواردها الوطنية، ويدعم مسارات تطوير الاقتصاد الليبي ورفع كفاءة القطاع النفطي.

وثمّن وزير النفط والغاز المكلف الجهود التي بذلتها المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مسعود سليمان، إلى جانب فرق التفاوض والفرق القانونية والفنية التي عملت على إنجاز هذا الملف الممتد لسنوات.

وأشاد بما وصفه بالكفاءة الليبية في إدارة هذا الملف، خصوصًا في ما يتعلق بحماية حقوق الدولة واستعادة أصولها الاستراتيجية عبر المسارات القانونية والتفاوضية.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن توجهات حكومية لتعزيز استقرار قطاع النفط والغاز في ليبيا، ودعم برامج إعادة التأهيل والتطوير للمرافق النفطية الحيوية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.