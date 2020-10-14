وزير النفط الإيراني: إنتاج النفط لم يتوقف ليوم واحد بسبب «كورونا»

وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، قال إن إنتاج النفط في إيران لم يتوقف ليوم واحد بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف الوزير، أمس الثلاثاء خلال مراسم إهداء 141 جهازا للتنفس الصناعي الخاص بمرضى كورونا، أن الكادر الصحي الإيراني هو اليوم مرفوع الرأس أمام الشعب الإيراني لما قدمه ويقدمه من خدمات في هذا الشأن.

وأوضح أن وزارة النفط الإيرانية كانت الأولى وبسبب حساسية نشاطاتها لم تقم بإيقاف العمل في المجالات النفطية، مؤكدا أنه إذا لم يتم إنتاج النفط فلا يمكن توليد الكهرباء ومياه الشرب.

وصرح بأنه لم يتوقف إنتاج النفط حتى ليوم واحد بسبب كورونا، ولا يمكن تعطيله لأهميته بالنسبة للقطاعات الأخرى حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.