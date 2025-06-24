وزير النفط: تطوير البنية التحتية للغاز ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني

ترأس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، الاجتماع الأول العادي وغير العادي للجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، بحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع أداء الشركة خلال الفترة الماضية، وتناول التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريعها، إضافة إلى بحث الرؤى المستقبلية لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز.

وأكد الوزير، بصفته رئيس الجمعية العمومية، حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم جهود الشركة في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الغاز، مشدداً على أهمية هذه المشاريع الحيوية ذات الأثر الاستراتيجي في تعزيز قطاع الطاقة.

ودعا إلى تكثيف التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العمومية لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المرسومة.

وأشار إلى أن تطوير شبكة الغاز يمثل ركناً أساسياً في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الوطنية، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي.