وزير النفط: تعزيز الشراكات الدولية يدعم تطوير قطاع الطاقة

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، وفدًا رفيع المستوى من شركة بيسيـب فرانلاب الفرنسية Beicip-Franlab، المتخصصة في تقديم الاستشارات الفنية والحلول التقنية لقطاع الطاقة.

وضم الوفد كلًّا من رئيس لجنة الإدارة في الشركة تيري لو مو، ومدير المبيعات وتطوير الأعمال سيرج سوفانياك، ومدير مكتب الشركة في ليبيا مراد، وذلك بحضور مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة النفط والغاز.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على الدراسات الفنية الخاصة بالمكامن النفطية، وتطوير استراتيجيات الاستكشاف، إلى جانب مناقشة الاستفادة من التقنيات الحديثة التي توفرها الشركة الفرنسية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء الفني في القطاع النفطي الليبي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة النفط والغاز نحو توسيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يدعم خطط التطوير ويعزز من كفاءة إدارة الموارد النفطية والغازية، ويدفع باتجاه تبني حلول تقنية متقدمة تواكب التطورات الحديثة في صناعة الطاقة.

هذا ويشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا تحركات متزايدة لتعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة في الاستشارات الفنية والتقنيات الحديثة، بهدف تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج ورفع كفاءة الحقول النفطية.

وتعد شركة بيسيـب فرانلاب الفرنسية من الشركات ذات الخبرة الطويلة في تقديم الدراسات الجيولوجية والهندسية لقطاع الطاقة، ما يجعل التعاون معها جزءًا من مسار تحديث القطاع النفطي الليبي.