وزير النفط: ليبيا تستهدف إنتاج «مليوني برميل» يومياً

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، على هامش القمة الثانية للموارد الطبيعية في إسطنبول 2026، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مجالات النفط والغاز والطاقة، في إطار توجه مشترك لتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة فرص زيادة التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير الشراكات مع شركات الطاقة الدولية، والمشاركة في مشاريع إقليمية تستهدف تعزيز أمن الطاقة في المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بها.

وأكد وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبدالصادق أن ليبيا تمضي في خطة لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً، مع التوسع في مشاريع الغاز وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع خط “غرين ستريم” المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن التحديات العالمية الحالية تستدعي تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة، والاستثمار في بنية تحتية حديثة ومستدامة، مع تحقيق توازن بين أمن الطاقة والأهداف المناخية.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة تجمع بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم أمن الطاقة الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

هذا وتسعى ليبيا وتركيا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، في ظل التحولات التي يشهدها سوق النفط والغاز العالمي، وارتفاع الطلب على تنويع مصادر الإمداد، إلى جانب التوجه نحو مشاريع مشتركة تدعم الاستقرار الطاقي في البحر المتوسط.

