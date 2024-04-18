وزير النفط: نخطط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا

قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، إن “ليبيا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً بحلول السنوات الثلاثة المقبلة، ورصدت لهذه الغاية استثمارات تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار”.

وأضاف الصادق في مقابلة مع موقع “اقتصاد الشرق” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: “إن إنتاج النفط الحالي يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وتراهن البلاد على رفعه إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية السنة”.

وفي ما يتعلق بالإيرادات، أشار الصادق، “إلى أن البلاد حققت 6 مليارات دولار في الربع الأول من السنة”، مشيراً إلى “توقعها لزيادة الإيرادات مع ارتفاع الإنتاج إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات الربع الأول”.

وأضاف: “للمحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية، تم رصد ميزانية تقدر بحاولي 10 مليارات دولار خلال العام الجاري والمقبل، هذه الأموال تنقسم إلى قسمين، الجزء الأول يهدف إلى تطوير الحقول القائمة وتنفيذ الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار، أما الجزء الثاني فسيخصص من أجل صيانة البنية التحتية اللازمة لقطاع النفط”.

وأشار إلى أن “إنتاج الغاز في البلاد بلغ 2.5 مليار قدم مكعب يومياً”، لافتا إلى أن

“المستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول إلى إنتاج يبلغ 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً”.

هذا وأظهر تقرير منظمة “أوبك” الصادر في مارس الفائت، ارتفاع إنتاج ليبيا، وهي عضو في المنظمة، بنحو 144 ألف برميل يومياً.