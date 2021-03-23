وزير النفط والغاز: الوزارة ومؤسسة النفط سيبذلان قُصارى جهدهما للمحافظة على زيادة الإنتاج

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط سيبذلان قصارى جهدهما للمحافظة على زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز ودعم مشاريع الإستكشاف والتطوير والتنمية المستدامة في مختلف المناطق البحرية والبرية.

وشدّد الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بطرابلس، على أن من أولويات وزارة النفط مكافحة التلوث البيئي في المواقع النفطية والموانئ، وستتعاون الوزارة مع وزارة للبيئة للعمل على الإقلال من التأثيرات السيئة للإنبعاثات الغازية في كافة مواقع البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عون قوله، إن الوزارة ستعمل على الرفع من مستوى الشباب ودعمهم وتطويرهم لتنمية المناطق المحيطة بالمواقع النفطية.

وأوضح أن إنتاج النفط يخضع إلى قانون ومتطلبات كل بئر في اللوائح النفطية محددة من تاريخ بدء إنتاج النفط في ليبيا ، مشيرا إلى أن أحد أهداف الوزارة والمؤسسة هو محاولة المحافظة على انتاج الدولة الليبية من النفط والغاز.

وقدم وزير النفط والغاز محمد عون، الشكر لحرس المنشأت النفطية لدوره في تأمين موقع مؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس والمواقع والحقول والمنصات والموانئ البحرية، ولكل العاملين بالمواقع النفطية على جهودهم الرائعة خلال السنوات الماضية وتحملهم المصاعب والمشاق في سبيل المحافظة على مستويات الإنتاج حتى في أحلك الظروف التي واجهتها البلاد.