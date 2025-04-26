وزير النفط يُعزّز الحوار مع «إكسون موبيل» لتحقيق شراكات جديدة

عُقد اجتماع هام بين خليفة رجب عبدالصادق، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، ووفد من شركة إكسون موبيل على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025.

وناقش الاجتماع، الذي حضره جمال هويسة مستشار الوزير، “فرص التعاون المستقبلي في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي”.

كما ضم وفد شركة إكسون موبيل رشدي يونسي، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، وكريس تاغارت، الرئيس المشارك لتداول النفط الخام الدولي بالشركة.

ويهدف اللقاء إلى “تعزيز التعاون بين ليبيا والشركة، بما يدعم جهود تطوير قطاع النفط والغاز الليبي ويرسخ الشراكة مع أبرز الشركات الدولية في هذا المجال”.

ويواصل وفد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعاته حيث عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء، “في وقت تسعى فيه لتحسين القطاع النفطي وتطوير بنيته التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وتعد إكسون موبيل واحدة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ويُتوقع أن يسهم التعاون معها في دعم جهود ليبيا لتعزيز إنتاج النفط والغاز وتطوير الصناعات المرتبطة بها”.

إضافة إلى ذلك، يأتي الاجتماع “ضمن إطار الجهود الليبية لتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد”.