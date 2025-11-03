وزير النفط والغاز يشارك في حوار حول التعاون لضمان استقرار سوق النفط العالمي

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، في طاولة أعمال مستديرة نظمتها منظمة أوبك ضمن فعاليات أديبك 2025، تحت شعار “التعاون، التنويع، والابتكار: ضمان استقرار سوق النفط العالمي”.

واستضاف الجلسة هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، وأدارها الدكتور كريستوفر يونغ، المدير العام لشركة KPMG.

وشارك في الجلسة كبار المسؤولين الحكوميين وكبار التنفيذيين في القطاع لمناقشة مستقبل استقرار سوق النفط العالمي، بالإضافة إلى آليات التعاون لتعزيز مرونة السوق واستراتيجيات مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وتم التأكيد خلال النقاش على أهمية المرونة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وكذلك التعاون العالمي لضمان توازن واستدامة السوق على المدى الطويل في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.