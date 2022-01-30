وزير النفط والغاز يعود لممارسة مهامه

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن عودة الوزير محمد امحمد عون، ومباشرة مهامه بمكتبه داخل ديوان وزارة النفط والغاز في طرابلس، اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى البيان الصادر عن مكتب إعلام وزارة النفط والغاز، مطلع الأسبوع الماضي، والذي وُضّح من خلاله الأسباب التي تم على أساسه تكليف وزير العمل والتأهيل بمهام وزارة النفط والغاز لحين عودة الوزير من إجازته.

كما نفت الوزارة ما وصفته باللغط الحاصل خلال الفترة الماضية وتداول بعض الأخبار الكاذبة والمغلوطة.

هذا وعُقِد بديوان وزارة النفط والغاز، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني لوزارة النفط والغاز للعام 2022م، وقد ترأس الاجتماع وزير النفط والغاز م. محمد إمحمد عون، بحضور المدراء العامون، ومدراء الإدارات، ومستشاري الوزراء.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة النفط والغاز، بأن الوزير محمد امحمد عون كان في إجازة سنوية لظرف خاص لمدة عشرة أيام.