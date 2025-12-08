وزير النفط يبحث مع شركة نمساوية «تطوير الحقول»

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، بوفد شركة أو إم في (OMV) النمساوية، بحضور المدير العام للشركة في ليبيا رولاند بيرداخر، ومدير إدارة المشاريع المشتركة كارل بيرغوفر.

وناقش الاجتماع مستجدات أعمال الشركة في ليبيا، واستعرض المجتمعون خططها المستقبلية الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحسين إدارة المكامن النفطية، كما تناول الاجتماع فرص الاستثمار المشترك وتطوير الحقول النفطية في البلاد.

وأكد الوزير على دعم وزارة النفط والغاز للشركات الدولية العاملة في ليبيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية وتحقيق استدامة التنمية في القطاع النفطي، وتحسين مساهمة النفط والغاز في الاقتصاد الوطني.

وتعد شركة أو إم في النمساوية من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز، ولها حضور طويل في ليبيا، حيث تشارك في مشاريع تطوير الحقول النفطية وإدارة المكامن.

وتأتي الاجتماعات الدورية مع وزارة النفط والغاز في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة الليبية والشركات الدولية، لضمان تحقيق استدامة الإنتاج وتحسين مستوى الاستثمار في القطاع النفطي الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني.