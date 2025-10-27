مباحثات لتعزيز التعاون مع تركيا في مجال الطاقة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبدالصادق، اجتماعًا مع السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفني بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم مناقشة سبل التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية في البلدين لتطوير قطاع الطاقة الليبي ودعمه بما يتماشى مع الاحتياجات والتطورات الحديثة في المجال الطاقي، بحسب منصة حكومتنا.