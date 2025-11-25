وزير النفط يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون بقطاع الطاقة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، اجتماعاً مع السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن رينولدز، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات البريطانية الكبرى في دعم القطاع، من خلال الاستثمار، ونقل الخبرات، وتعزيز التقنيات الحديثة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

كما استعرض الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتهيئة بيئة عمل جاذبة، وفتح المجال أمام شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز، مشدداً على أن ليبيا حريصة على توسيع التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة مع الدول الصديقة لدعم مستقبل الطاقة.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع النفط والغاز بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويضمن تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الليبي.