وزير النفط يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة رجب عبد الصادق، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفن بيغيتش، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والغاز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، مع التركيز على المضي قدماً في التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومؤسسة البترول التركية (TPAO). ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز فرص الاستثمار ونقل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة النفط والغاز الليبية لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الداعمة لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.

هذا وتُعد ليبيا من الدول الغنية بالموارد النفطية والغازية، وتشكل هذه القطاعات العمود الفقري لاقتصادها، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية، وتسعى ليبيا عبر تعزيز شراكتها مع تركيا إلى استقرار قطاع الطاقة، زيادة الإنتاج، جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الخبرة الفنية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الأمني والسياسي.