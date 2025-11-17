وزير النفط يبحث مع السفير الجزائري توسيع استثمارات «سوناطراك» في ليبيا

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق صباح اليوم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا عبد الكريم ركايبي، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وناقش الجانبان تطورات أعمال شركة سوناطراك في ليبيا، إضافة إلى بحث فرص توسيع الشراكات المستقبلية، خصوصاً في مجالات الموارد غير التقليدية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء مشاركة الجزائر المرتقبة في فعاليات وزارة النفط والغاز، وفي مقدمتها منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز المقرر عقده يومي 6 و7 ديسمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026.

وتواصل وزارة النفط والغاز جهودها لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات الداعمة لتنمية قطاع الطاقة في ليبيا.