وزير النفط يبحث مع السفير المصري فرص التعاون بقطاع الطاقة

بحث وزير النفط والغاز، الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر الحفني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار، وذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين ليبيا ومصر، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، لا سيما في قطاع النفط والغاز والطاقة.

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمارات المشتركة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

يأتي هذا اللقاء في ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط ليبيا ومصر، والتعاون المستمر بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصادين الليبي والمصري.

وتسعى ليبيا خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية وجذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية المصرية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي.