وزير النفط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا، بحضور ممثلي السفارة ومكتب التعاون الدولي والإعلام بالوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات زيارة الوزير المرتقبة إلى اليابان، التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية والشركات اليابانية، خاصة في مشاريع تطوير خطوط أنابيب النفط والغاز، وبناء القدرات الليبية في القطاع.

وأبدى الوزير اهتمامه بتجربة اليابان في مجالات الطاقة المتجددة، لا سيما تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة الشمسية، مؤكدًا سعي ليبيا لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.

كما تم توجيه دعوة رسمية للجانب الياباني لزيارة ليبيا لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، في حين يشارك الوزير في مؤتمر TICAD 9 في يوكوهاما لتعزيز التعاون الإفريقي-الياباني.