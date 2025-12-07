وزير النفط يبحث مع «بيكر هيوز» خطط التحديث والتحول الرقمي

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع وفد شركة بيكر هيوز ضمن أعمال منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز، وشارك في اللقاء المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا آمال بالخير، ومدير الشركة في ليبيا وليد الإدريسي، ومدير الشؤون الحكومية والسياسات العامة رجائي الخادم.

وتركز الاجتماع على متابعة مشاريع الشركة داخل ليبيا وجرى استعراض خطط تطوير العمليات والخدمات الفنية، وناقش الطرفان آليات توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي ورفع كفاءة الإنتاج داخل البنية النفطية.

وأكد وزير النفط والغاز أهمية انخراط الشركات العالمية الكبرى في دعم استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتطوير مساراته التشغيلية، واعتبر التعاون التقني مع الشركات المتخصصة عنصرًا محوريًا لتحديث قدرات الإنتاج ورفع جاهزية الحقول والمنشآت.

يأتي توسع ليبيا في شراكات الطاقة بعد سنوات من التحديات الفنية وتذبذب مستويات الإنتاج بسبب الأوضاع الأمنية واللوجستية، وتركز الحكومة على استقطاب الشركات العالمية لاستكمال برامج الصيانة وتطوير الحقول وتعزيز التقنيات الحديثة في عمليات الغاز والنفط.

وبدأت بيكر هيوز نشاطها في ليبيا منذ عقود في مجالات الخدمات النفطية والتقنيات المتقدمة، واحتفظت الشركة بحضور متقطع خلال فترات عدم الاستقرار قبل أن تستأنف مشاركتها تدريجيًا مع تحسن الأوضاع التشغيلية داخل القطاع.