النفط والغاز تبحث تعزيز التعاون مع تركيا في الاستكشاف وتطوير البنية التحتية

بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، آفاق تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في قطاع النفط والغاز.

وتناول الاجتماع فرص الاستكشاف في المناطق المغمورة واليابسة، بالإضافة إلى مساهمة الشركات التركية في إعادة تأهيل وتطوير حقول النفط والغاز الليبية. كما بحث الجانبان إمكانية دعم مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في ليبيا، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الخدمات.

جاء هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات والتقنيات التركية المتقدمة لتعزيز قطاع النفط والغاز الليبي، وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.