وزير النفط يبحث مع نظيره السعودي التعاون بمشاريع «الغاز والتدريب المهني»

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، مع وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركتهما في الندوة العالمية التاسعة لمنظمة “أوبك”.

وناقش الجانبان فرص الشراكة في مشاريع تطوير الغاز داخل ليبيا، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خبرات شركة “أرامكو” السعودية لدعم جهود الوزارة الليبية في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق استغلال أمثل للثروات الطبيعية.

كما تطرق اللقاء إلى آليات تحديث خطة التدريب المهني المشترك، والتي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، في إطار السعي لبناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز.

وأكد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتكامل في مجالات الطاقة، بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم استقرار أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.