وزير النفط يجتمع مع شركات عالمية لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبدالصادق، في فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في شركات طاقة عالمية لبحث فرص التعاون والاستثمار في السوق الليبية.

وفي هذا الإطار، اجتمع الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة ديفون الأمريكية للطاقة، كلاي غاسبر، ونائب الرئيس للعلاقات العامة والحكومية، بروك بوم، لبحث سبل دخول الشركة إلى السوق الليبية، خصوصًا في مجال الموارد غير التقليدية، بما يعزز فرص الاستثمار وتطوير القدرات الوطنية في القطاع.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع وفد شركة وذرفورد العالمية لبحث إمكانيات نشر التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لحقول النفط الليبية، بالإضافة إلى حلول رفع الإنتاجية من خلال تقنيات الرفع الصناعي المتنوعة التي تقدمها الشركة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم جهود تطويره.

وحضر الاجتماع كل من ريتشارد وورد، النائب التنفيذي لرئيس العمليات العالمية، ومراد بلقاسم، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسامة الشنوفي، مدير منطقة شمال شرق أفريقيا.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود وزارة النفط والغاز لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات التقنية الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع النفطي الليبي ورفع كفاءته التشغيلية ودعم الاقتصاد الوطني.