وزير النفط يجتمع مع شركة BP لمناقشة فرص التعاون في «غاز تك 2025»

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة BP العالمية برئاسة ويليام لين، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون، ضمن فعاليات معرض غاز تك GasTech 2025.

وتناول اللقاء فرص التعاون المشتركة وتطوير الأعمال الجارية، بالإضافة إلى استعراض جولات العطاء المستقبلية المتوقعة في ليبيا، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع النفط والغاز الليبي وما يوفره من فرص واعدة للشركات الدولية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على التزام ليبيا بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يفتح المجال لشراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة مثل BP، لدعم التنمية المستدامة للقطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وزير النفط يجتمع مع نظيره التركي في ميلانو

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا ألب أرسلان بيرقدار، وذلك على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر GasTech 2025 بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مجالات النفط والغاز، بما في ذلك برامج الاستكشاف البري والبحري، وإعادة تأهيل وتطوير الحقول، إلى جانب مساهمة الشركات التركية في مشاريع الهيدروكربونات وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة النفط والغاز لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم خطط التحول الطاقوي والاستدامة، بما يخدم المصلحة الوطنية.