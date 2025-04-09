وزير النفط يدعو قادة صناعة الطاقة للتعرف للاستثمار في ليبيا

قالت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية، “إن الإعلان عن “جولة العطاء العام للاستكشاف” في لندن بالسابع من أبريل 2025، جاء بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف الوزارة وبالتعاون مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني و”شركة مرزق” للخدمات النفطية”.

ووفق الوزارة، “تعد هذه الجولة الترويجية الثالثة ضمن فعاليات عالمية تهدف إلى تقديم أول جولة عطاء عام للاستكشاف والإنتاج في ليبيا منذ عام 2007، وسيتم عرض 22 منطقة استكشافية بالتساوي بين المناطق البرية والبحرية في أحواض سرت ومرزق وغدامس بالإضافة إلى مناطق بحرية”.

وألقى وزير النفط والغاز الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، كلمة افتتاحية دعا فيها “جميع المستثمرين وقادة صناعة الطاقة للتعرف على فرص الاستثمار الواعدة في قطاع النفط والغاز الليبي”.

هذا ووفق الوزارة، “تهدف ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي من 1.4 مليون برميل إلى 2 مليون برميل يوميا، مما يوفر فرصا استثمارية واعدة في قطاع النفط والغاز”.