وزير النفط يستعرض فرص شراكات جديدة مع «ترافيقورا»

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق اجتماعًا في طرابلس مع وفد من شركة ترافيقورا، بحضور مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام الصافي وتمورا علي من الشركة.

وتناول الاجتماع إدخال نماذج تمويل واستثمار جديدة في قطاع الطاقة الليبي، إضافة إلى دراسة حلول مبتكرة لدعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز قدرات التخزين وتطوير آليات التسويق.

وأوضح وزير النفط والغاز أن الوزارة منفتحة على تأسيس شراكات نوعية مع الشركات الدولية التي تمتلك خبرة في مجالات التطوير والاستثمار، مؤكدًا أن السوق الليبي يوفر فرصًا واسعة أمام المؤسسات العالمية التي تبحث عن بيئة تتوسع فيها أعمالها.

وأعرب وفد ترافيقورا عن اهتمام الشركة بتعزيز وجودها داخل ليبيا واستكشاف فرص تعاون تُسهم في دعم خطط تحديث القطاع خلال الفترة المقبلة.